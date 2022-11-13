Немец Мох выиграл коньковую разделку в Муонио, Нисканен проиграл ему почти 40 секунд

В Муонио (Финляндия) прошли гонки с раздельным стартом в свободном стиле в рамках предсезонных соревнований. В них среди прочих принимают участие сборные Норвегии, Германии и Финляндии.

Лыжные гонки. Открытие сезона. Муонио. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль.

Женщины, 10 км.

1. Виктория Карль (Германия) – 24.35,2

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание 21,0 секунды

3. Пия Финк (Германия) + 26,4

4. Силье Теодорсен (Норвегия) + 27,9

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 31,5

6. Эвелийна Пийппо (Финляндия) + 40,5

7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) + 57,2.

Мужчины, 15 км.

1. Фридрих Мох (Германия) – 33.09,4

2. Ийво Нисканен (Финляндия) отставание 37,3 секунды

3. Мартин Химма (Эстония) + 43,40.