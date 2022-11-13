Немец Мох выиграл коньковую разделку в Муонио, Нисканен проиграл ему почти 40 секунд
Поделиться
В Муонио (Финляндия) прошли гонки с раздельным стартом в свободном стиле в рамках предсезонных соревнований. В них среди прочих принимают участие сборные Норвегии, Германии и Финляндии.
Лыжные гонки. Открытие сезона. Муонио. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль.
Женщины, 10 км.
1. Виктория Карль (Германия) – 24.35,2
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание 21,0 секунды
3. Пия Финк (Германия) + 26,4
4. Силье Теодорсен (Норвегия) + 27,9
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 31,5
6. Эвелийна Пийппо (Финляндия) + 40,5
7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) + 57,2.
Мужчины, 15 км.
1. Фридрих Мох (Германия) – 33.09,4
2. Ийво Нисканен (Финляндия) отставание 37,3 секунды
3. Мартин Химма (Эстония) + 43,40.
Комментарии
- 13 ноября 2022
-
16:16
-
15:39
- 12 ноября 2022
-
15:18
-
10:15
-
10:03
- 11 ноября 2022
-
23:10
-
16:16
-
15:01
-
13:36
-
12:58
- 10 ноября 2022
-
22:38
-
13:25
-
13:01
- 9 ноября 2022
-
12:56
-
12:41
-
11:31
-
10:55
-
10:41
-
10:07
-
09:56
-
08:08
- 8 ноября 2022
-
20:50
-
15:57
-
14:16
-
14:12
-
13:57
-
13:29
-
13:21
-
11:40
-
10:56
-
10:11
-
09:56
-
08:56
- 7 ноября 2022
-
17:46
-
16:05
Партнерский контент