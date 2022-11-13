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Немец Мох выиграл коньковую разделку в Муонио, Нисканен проиграл ему почти 40 секунд

Немец Мох выиграл коньковую разделку в Муонио, Нисканен проиграл ему почти 40 секунд
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В Муонио (Финляндия) прошли гонки с раздельным стартом в свободном стиле в рамках предсезонных соревнований. В них среди прочих принимают участие сборные Норвегии, Германии и Финляндии.

Лыжные гонки. Открытие сезона. Муонио. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль.

Женщины, 10 км.

1. Виктория Карль (Германия) – 24.35,2
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание 21,0 секунды
3. Пия Финк (Германия) + 26,4
4. Силье Теодорсен (Норвегия) + 27,9
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 31,5
6. Эвелийна Пийппо (Финляндия) + 40,5
7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) + 57,2.

Мужчины, 15 км.

1. Фридрих Мох (Германия) – 33.09,4
2. Ийво Нисканен (Финляндия) отставание 37,3 секунды
3. Мартин Химма (Эстония) + 43,40.

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