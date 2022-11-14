Австрийская прыгунья с трамплина сменит спортивное гражданство

Победительница чемпионата мира по лыжным видам спорта в дисциплине прыжки с трамплина 2021 года, австрийка Софи Соршаг в будущем планирует выступать за другую страну.
Весной этого года австрийская федерация прыжков с трамплина отказалась от дальнейшего сотрудничества с Соршаг из-за травмы колена у спортсменки.
Тем не менее Соршаг планирует продолжать карьеру, однако для этого ей потребуется сменить спортивное гражданство.
«Дверь в Австрию, к сожалению, для меня закрылась. 27 апреля решение было принято без моего ведома. Поэтому, а также поскольку я хочу продолжать заниматься своим видом спорта, я подала заявку на смену спортивного гражданства», — сказала Соршаг в интервью Krone Zeitung.
При этом в самой федерации мнения насчёт будущего Соршаг разделились. Глава организации Марио Штехер заявил, что «хотел, чтобы Соршаг осталась в команде».
Что касается страны, которую в будущем будет представлять Соршаг, то сообщается, что спортсменка контактирует с эстонской федерацией.
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