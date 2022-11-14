Йоханнес Клебо опубликовал забавные фото из серии «соцсети и реальность»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях забавный пост. На фото он позирует на массажном столе.
«Социальные сети против реальности», — подписал снимки Клебо.
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Ранее стало известно, что Клебо пока не смог окончательно восстановиться после полученной в июле травмы бедра.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 26-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 (третью в карьере). Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.
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