Накрывший Финляндию мороз помог избежать срыва старта Кубка мира по лыжным гонкам

На заседании 14 ноября организационный комитет Кубка мира по лыжным гонкам проинформировал о состоянии снега в северной Финляндии. Организаторы смогли использовать низкие температуры для производства искусственного снега и подготовки трассы для кросса, а также частей трамплинов для прыжков.



В ближайшие дни подготовка всех трамплинов также будет завершена благодаря постоянным минусовым температурам.



«Мы очень рады, что команда в Руке прикладывает все усилия, чтобы обеспечить наиболее подходящую длину гоночной трассы для наших запланированных соревнований. Всё готово к захватывающему старту сезона», — заявил директор FIS по кроссу Михал Ламплот.



Таким образом, Рука готова к предстоящему старту Кубка мира по лыжному двоеборью, лыжным гонкам и прыжкам с трамплина, который пройдёт с 24 по 27 ноября 2022 года.

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