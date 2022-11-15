«Правильные и справедливые слова». Вяльбе — о заявлении Баха на G20

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на саммите G20.

Напомним, во время саммита Бах в обращении к лидерам стран G20 заявил, что необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, включая конфликтующие. Глава МОК отметил, что, если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится.

«Я ни ушам, ни глазам своим не верю, что наконец-то Бах прозрел! Всё, что он сказал на G20, — это правильные и справедливые слова. Спорт всегда был и должен оставаться инструментом объединения стран и народов», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости Спорт».