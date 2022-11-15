Бьорген рассказала, кто может взять на себя роль лидера в женской сборной Норвегии

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 42-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген рассказала, кто, по её мнению, может стать лидером женской сборной Норвегии по лыжным гонкам после того, как четырёхкратная чемпионка Олимпийских игр Терезе Йохауг завершила карьеру.

По мнению легендарной спортсменки, наиболее близки к этой роли в данный момент Хейди Венг и Рагниль Хага.

«Хейди сейчас самая опытная в команде. Рагниль — ещё одна, у кого достаточно опыта.

Самое главное, что Хейди остаётся самой собой. Я хорошо помню её по соревнованиям, когда давление было велико. Настроение, которое у неё в таких ситуациях, для многих много значит. Её настроение заразительно и раскрепощает её партнёров по команде. Думаю, может быть, Хейди недооценивает себя. Она вносит большой вклад и значит для других больше, чем она сама думает», — рассказала Бьорген в интервью Dagbladet.