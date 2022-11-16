Юрий Бородавко рассказал о состоянии Большунова, Терентьева и Ступак перед стартом КР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, двукратного призёра ОИ Александра Терентьева и олимпийской чемпионки Юлии Ступак. Первый этап Кубка России пройдёт в Вершине Тёи (Республика Хакасия) 19–20 ноября.

По словам Бородавко, Большунов и Терентьев должны выступить, а вот Ступак не успела восстановиться после болезни.

«Большунов выступит, нога позволяет. Тем более что два дня переезда было, без нагрузок, успел восстановиться. Посмотрим ещё непосредственно перед стартом, но пока планируем, что он выступит.

С Терентьевым тоже всё в порядке, побежит в Тёе тоже. А вот Ступак ещё потребуется много времени для восстановления после болезни», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».