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Александр Большунов объявил, что выступит на первом этапе Кубка России

Александр Большунов объявил, что выступит на первом этапе Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов объявил, что примет участие в первом этапе Кубка России. Соревнования пройдут в Вершине Тёи (Республика Хакасия) 19–20 ноября.

«Соревноваться я буду, но это, скорее, будет для меня вкаткой в сезон, потому что соревнований у меня давно не было. Последние старты были ещё в прошлом сезоне, летом не смог участвовать из-за проблем с ногой. Надеюсь, что к Кубку России уже всё будет хорошо», — приводит слова Большунова Gazeta19.

19 ноября на первом этапе Кубка России состоятся мужской и женский спринты, а 20-го — коньковые разделки. Женщины пробегут 5 км, мужчины — 10 км.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований.

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