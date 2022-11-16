Карлссон и Дальквист могут пропустить старт Кубка мира в Руке

Чемпионка мира 2019 года в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон и её соотечественница, серебряный призёр Олимпиады-2022 в спринте Майя Дальквист могут пропустить старт сезона Кубка мира, если не покажут бесспорно лучших результатов на шведских стартовых гонках в Бруксвалларне в эти выходные.
Такая ситуация возникла из-за того, что в июне обе лыжницы со скандалом ушли из сборной. Спортсменки не смогли найти общий язык с Федерацией лыжных видов спорта Швеции по экономическим вопросам. В итоге к новому сезону Карлссон и Дальбек готовились в одиночестве. А главным препятствием к тому, чтобы принять участие на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), является то, что в начале сезона приоритет имеют лыжники национальной сборной.
«В критериях отбора указано, что в начале сезона приоритет имеют лыжники национальной сборной. Все это знают», — рассказал тренер сборной Швеции Штефан Томас в интервью Expressen.
По поводу того, что Карлссон и Дальквист могут пропустить старт Кубка мира, если не покажут лучших результатов в Бруксвалларне, Томас добавил:
«Вполне возможно, что мы придём к такой ситуации».
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