«А вот была бы борода — не замёрз». Сергей Устюгов показал снежное фото с тренировки

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый пост в телеграм-канале. Спортсмен дал понять, что замёрз на тренировке.

«А вот была бы борода — не замёрз», — подписал он соответствующую фотографию.

Фото: из личного архива сергея устюгова

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место. Победил норвежец Йоханнес Клебо.

Ранее Сергей Устюгов заявил, что пропустит старт сезона-2022/2023. Первый этап Кубка России стартует в Вершине Тёи (Республика Хакасия) 19 ноября.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований.