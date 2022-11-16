«А вот была бы борода — не замёрз». Сергей Устюгов показал снежное фото с тренировки
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый пост в телеграм-канале. Спортсмен дал понять, что замёрз на тренировке.
«А вот была бы борода — не замёрз», — подписал он соответствующую фотографию.
Фото: из личного архива сергея устюгова
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место. Победил норвежец Йоханнес Клебо.
Ранее Сергей Устюгов заявил, что пропустит старт сезона-2022/2023. Первый этап Кубка России стартует в Вершине Тёи (Республика Хакасия) 19 ноября.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований.
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