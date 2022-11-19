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Губерниев — об отсутствии трансляций лыжных гонок: ФЛГР наплевать на Россию! Неуважение!

Губерниев — об отсутствии трансляций лыжных гонок: ФЛГР наплевать на Россию! Неуважение!
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев критически высказался в адрес Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) из-за отсутствия трансляций гонок Кубка России.

«Спасибо проекту «На лыжи», которые хоть что-то показали. Но Федерации лыжных гонок и её руководителям наплевать на Россию! Сейчас всем всё стало понятно. Это абсолютно циничная ситуация в духе: «Жрите, что дают».

И это происходит сейчас, когда стране трудно и все переживают — когда нужно поддерживать спорт, чтобы дети смотрели соревнования лучших лыжников! Олимпийские чемпионы, обладатели Кубков мира и призёры международных соревнований выходят на старт, но что мы видим? Ничего! Вот и всё. Это неуважение к людям и к стране! Демонстративное!» – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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