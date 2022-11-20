Мальцев уверенно выиграл коньковую разделку на 1-м этапе Кубка России. Большунов стал 4-м

В Хакасии (Вершина Тёи) завершилась мужская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем с большим отрывом (более 20 секунд) стал Артём Мальцев, на втором месте расположился Евгений Белов, тройку призёров замкнул победитель вчерашнего спринта 18-летний Савелий Коростелёв, проигравший Белову 0,2 секунды.

Примечательно, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал четвёртым.

Лыжные гонки. Кубок России, первый этап. Вершина Тёи. Разделка, свободный стиль. 10 км. Мужчины

1. Артём Мальцев – 23.58,4.

2. Евгений Белов – отставание 20,3 секунды.

3. Савелий Коростелёв +20,5.

4. Александр Большунов +34,0.

5. Денис Спицов +38,6.

6. Андрей Мельниченко +41,7.

7. Иван Якимушкин +47,9.