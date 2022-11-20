Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Степанова в борьбе с Непряевой выиграла коньковую разделку на первом этапе Кубка России

Степанова в борьбе с Непряевой выиграла коньковую разделку на первом этапе Кубка России
Комментарии

В Хакасии (Вершина Тёи) завершилась женская гонка с раздельным стартом на 5 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова, на втором месте расположилась лидер прошлого международного сезона Наталья Непряева, которая возглавляла гонку большую часть дистанции, тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова.

Лыжные гонки. Кубок России, первый этап. Вершина Тёи. Разделка, свободный стиль. 5 км. Женщины

1. Вероника Степанова – 14.11,4.
2. Наталья Непряева – отставание 9,1 секунды.
3. Екатерина Смирнова +16,0.
4. Елизавета Пантрина +21,3.
5. Мария Истомина +24,6.
6. Майя Якунина +35,1.

Отметим, что у мужчин победителем коньковой разделки на 10 км в рамках этих же соревнований стал Артём Мальцев.

Кто из российских лыжников готов бросить вызов Большунову? Теневые герои нового сезона Кто из российских лыжников готов бросить вызов Большунову? Теневые герои нового сезона
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022