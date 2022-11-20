Степанова в борьбе с Непряевой выиграла коньковую разделку на первом этапе Кубка России

В Хакасии (Вершина Тёи) завершилась женская гонка с раздельным стартом на 5 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова, на втором месте расположилась лидер прошлого международного сезона Наталья Непряева, которая возглавляла гонку большую часть дистанции, тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова.

Лыжные гонки. Кубок России, первый этап. Вершина Тёи. Разделка, свободный стиль. 5 км. Женщины

1. Вероника Степанова – 14.11,4.

2. Наталья Непряева – отставание 9,1 секунды.

3. Екатерина Смирнова +16,0.

4. Елизавета Пантрина +21,3.

5. Мария Истомина +24,6.

6. Майя Якунина +35,1.

Отметим, что у мужчин победителем коньковой разделки на 10 км в рамках этих же соревнований стал Артём Мальцев.