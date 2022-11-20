Проваливший прошлый сезон Иверсен расплакался после серебра на открытии сезона в Норвегии

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежский лыжник Эмиль Иверсен не смог сдержать слёз после завоевания серебра в классической разделке на 10 км в рамках открытия лыжного сезона в Норвегии. Иверсена на шесть секунд опередил Йоханнес Клебо.

«Теперь моя мама может немного расслабиться. Я провёл всего одну хорошую гонку после чемпионата мира в Оберстдорфе, мне казалось, я превращаюсь в призрака самого себя. Теперь я избавился от этого чувства. Теперь я счастлив и испытываю облегчение. В прошлом году не было вообще ничего положительного. Я не был самим собой. Мне просто нужен был один такой хороший день.

Я очень ценю поддержку, которую получил от семьи и друзей, я продолжал оставаться счастливым благодаря их усилиям», — приводит слова Иверсена NRK.