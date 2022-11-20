Проваливший прошлый сезон Иверсен расплакался после серебра на открытии сезона в Норвегии

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежский лыжник Эмиль Иверсен не смог сдержать слёз после завоевания серебра в классической разделке на 10 км в рамках открытия лыжного сезона в Норвегии. Иверсена на шесть секунд опередил Йоханнес Клебо.
«Теперь моя мама может немного расслабиться. Я провёл всего одну хорошую гонку после чемпионата мира в Оберстдорфе, мне казалось, я превращаюсь в призрака самого себя. Теперь я избавился от этого чувства. Теперь я счастлив и испытываю облегчение. В прошлом году не было вообще ничего положительного. Я не был самим собой. Мне просто нужен был один такой хороший день.
Я очень ценю поддержку, которую получил от семьи и друзей, я продолжал оставаться счастливым благодаря их усилиям», — приводит слова Иверсена NRK.
- 20 ноября 2022
-
13:27
-
12:08
-
11:53
-
11:45
-
09:34
-
09:25
- 19 ноября 2022
-
18:46
-
16:50
-
15:56
-
12:57
-
12:23
-
11:43
-
11:37
-
11:36
-
11:33
-
11:06
-
10:46
-
10:37
- 18 ноября 2022
-
23:39
-
20:29
-
14:01
-
11:25
-
11:02
- 17 ноября 2022
-
19:21
-
10:31
- 16 ноября 2022
-
14:48
-
14:29
-
13:43
-
13:33
-
11:13
- 15 ноября 2022
-
15:44
-
15:09
-
14:56
-
14:21
-
14:20