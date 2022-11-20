Эмиль Иверсен заявил, что Йоханнес Клебо преувеличивал тяжесть своей травмы

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о том, что не до конца восстановившийся от травмы пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо выиграл первую же гонку, в которой участвовал в этом сезоне.

«Характерно, что Йоханнес выигрывает первую же гонку после возвращения. Не уверен, что всё, что он говорил в последнее время, было полностью правдой. Он вроде бы вообще не собирался участвовать в гонках в этом году, но выиграл при первой же возможности.

Йоханнес преувеличивал, говоря о травме? Да, так и есть. Вы же видите. Он стал лучшим в первой же гонке. Надеюсь, он не считает эту гонку плохой и не думает, что мог пройти сильнее ещё на несколько минут. Тогда мы все в беде», — приводит слова Иверсена NRK.