Чемпионка мира в лыжном двоеборье нарисовала себе бороду в ответ на дискриминацию МОК

Чемпионка мира 2021 года в лыжном двоеборье норвежка Гида Вествольд Хансен нарисовала на своём лице бороду в знак протеста. Это произошло на открытии зимнего сезона в Бейтостолене (Норвегия). Хансен недовольна тем, что её дисциплина не входит в программу зимних Олимпийских игр, в то время как мужчины, представляющие лыжное двоеборье, имеют возможность выступать на Олимпиадах.

«Эта акция лишь для того, чтобы показать: если бы я выглядела так, то меня допустили бы к участию в Олимпиаде-2026. Мы считаем это абсурдом и надеемся что-то с этим сделать», – приводит слова 20-летней спортсменки NRK.

Хансен была единственной девушкой на старте, которая нарисовала на себе бороду. Остальные участницы в знак протеста на старте скрестили лыжные палки буквой X.