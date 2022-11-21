«Сорвут скальп с Клебо». Муж Куклиной назвал «новых Колонью и Нортуга» российских лыж

Михаил Куклин, муж и тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, рассказал, кто из российских лыжников может сравняться со знаменитыми олимпийскими чемпионами швейцарцем Дарио Колоньей и норвежцем Петтером Нортугом. Он выделил Артёма Мальцева и Савелия Коростелёва, которые на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам выиграли разделку и спринт соответственно.

«Мальцев высек всех на коньковой разделке в Тёе! Большунов лишь четвёртый. Я вам ещё раз повторяю! Запомните «мальца»! Это новый Колонья в разделках.

И есть ещё 18-летний Коростелёв. Довольно-таки серьёзный малый с хорошей родословной. На спринтах и контактных гонках он переедет катком почти всех наших тузов в этом сезоне (уже начал). При условии допуска наших в следующем сезоне полетят головы не только всей элиты, но и будет сорван скальп с самого Клебо! Но вся изюминка в том, насколько красиво это будет делать Коростелёв! Мир получит нового Нортуга», — написал Куклин в телеграм-канале, который он ведёт совместно с женой.