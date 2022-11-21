Йохауг побывала на гонке в Бейтостолене в качестве корреспондента. Это смутило Эстберг

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг в минувшую субботу посетила женскую 10-километровую гонку на открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия) в качестве корреспондента норвежского телеканала NRK.
Визит Йохауг в необычной роли запомнился забавным инцидентом с участием лыжницы Ингвильд Флугстад Эстберг, принимавшей участие в гонке. В один из моментов Йохауг, пребывавшая на склонах, не смогла удержаться и пустила несколько подбадривающих криков вслед Эстберг. Впоследствии Ингвильд призналась, что была сбита с толку после того, как поняла, чей это был крик.
«Это ты бежала там и кричала на меня?» — спросила Эстберг Терезе после гонки.
Фото: Dagbladet
«Я была сконцентрирована в конце, но услышала крик, и, когда потом увидела фотографии, я подумала: «Боже, это была она». Она стояла близко к трассе и очень сильно кричала. Я оценила это. Терезе много значила для меня. Мы много тренировались вместе и часто проводили время вне тренировок», — сказала Эстберг в интервью Dagbladet.
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