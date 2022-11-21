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Йоханнес Клебо попал в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

Йоханнес Клебо попал в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам
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Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 25 по 27 ноября. В состав команды попал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, который, по его словам, до сих пор не полностью восстановился после травмы.

Мужчины: Пол Голберг, Ларс Агнар Хьельмесет, Йоханнес Клебо, Эвен Нортуг, Синдре Скар, Маттис Стенсхаген, Ховард Солос Тёугбёль, Эрик Вальнес, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Нюэнгет.

Женщины: Матильде Мюрвольд, Кристине Скистад, Марте Сконес, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Хелене Марие Фоссесхолм, Анне Кьерсти Кальво, Силье Теодорсен, Ингвильд Флугстад Эстберг.

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