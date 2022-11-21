Йоханнес Клебо попал в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам
Поделиться
Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 25 по 27 ноября. В состав команды попал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, который, по его словам, до сих пор не полностью восстановился после травмы.
Мужчины: Пол Голберг, Ларс Агнар Хьельмесет, Йоханнес Клебо, Эвен Нортуг, Синдре Скар, Маттис Стенсхаген, Ховард Солос Тёугбёль, Эрик Вальнес, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Нюэнгет.
Женщины: Матильде Мюрвольд, Кристине Скистад, Марте Сконес, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Хелене Марие Фоссесхолм, Анне Кьерсти Кальво, Силье Теодорсен, Ингвильд Флугстад Эстберг.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
21:01
-
20:01
-
17:08
-
15:39
-
15:01
-
14:52
-
14:42
-
13:57
-
11:59
-
10:22
- 20 ноября 2022
-
13:27
-
12:08
-
11:53
-
11:45
-
09:34
-
09:25
- 19 ноября 2022
-
18:46
-
16:50
-
15:56
-
12:57
-
12:23
-
11:43
-
11:37
-
11:36
-
11:33
-
11:06
-
10:46
-
10:37
- 18 ноября 2022
-
23:39
-
20:29
-
14:01
-
11:25
-
11:02
- 17 ноября 2022
-
19:21
-
10:31
Партнерский контент