«Приятно стартовать на подиуме». Масгрэйв выложил фото после третьего места в Бейтостолене

Участник трёх Олимпийских игр и семи чемпионатов мира, британский лыжник Эндрю Масгрэйв опубликовал пост в соцсетях, в котором описал радость от того, что смог оказаться на подиуме по итогам 10-километровой гонки свободным стилем на открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия).

Британец занял третье место, уступив только Хенрику Доннестаду и именитому Йоханнесу Клебо.

«Приятно стартовать на подиуме на открытии сезона в Норвегии! Теперь посмотрим, смогу ли я сделать то же самое и на первом этапе Кубка мира на следующей неделе», — написал лыжник.

Фото: личный архив Эндрю Масгрэйва

Масгрэйв — лучший британский лыжник XXI века. Он проживает в норвежском Тронхейме, тренируется в Норвегии. В Кубке мира Масгрейв дебютировал 29 ноября 2008 года.