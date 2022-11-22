Стал известен состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам

Опубликован состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2022/2023. Соревнования пройдут в Руке (Финляндия) с 25 по 27 ноября.

У женщин, как и ожидалось, в состав были включены опытные Майя Дальквист и Фрида Карлссон, несмотря на то что ранее со скандалом ушли из сборной, не найдя общий язык со шведской федерацией по экономическим вопросам. К предстоящему сезону обе лыжницы готовились в одиночестве.

У мужчин обращает внимание дебют 20-летнего Эдвина Ангера.

Мужчины



Эдвин Ангер

Йенс Бурман

Эмиль Даниэльссон

Калле Хальфварссон

Лео Йоханссон

Антон Перссон

Уильям Поромаа

Оскар Свенссон

Эрик Роше

Женщины

Эбба Андерссон

Майя Дальквист

Анна Дывик

Йоханна Хагстрем

Ингрид Халлквист

Моа Илар

Фрида Карлссон

Эмма Рибом