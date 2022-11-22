В сборной Норвегии зафиксирован второй случай заражения ковидом перед стартом Кубка мира

Сегодня, 22 ноября, федерация лыжных видов спорта Норвегии сообщила о втором случае заражения коронавирусом в национальной сборной по лыжным гонкам в преддверии старта первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Соревнования пройдут с 25 по 27 ноября в Руке (Финляндия).

Положительный тест сдала Марте Сконес. Норвежцы не смогут заменить Сконес, так как она должна была выступить на Кубке мира за счёт личной квоты (как победительница Кубка Скандинавии).

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился Бьорнестад Скар. Его заменили на Сиверта Вийга.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь грядущий сезон из-за конфликта на Украине.