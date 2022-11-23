Фрида Карлссон выложила фотографии с активного отдыха

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон опубликовала новые фотографии в соцсетях, на которых показала, как проводит время на горной прогулке.
На снимках спортсменка гуляет в дождливую погоду с рюкзаком за плечами по живописным местам.
Фото: личный архив Фриды Карлссон
Фото: личный архив Фриды Карлссон
Фрида Карлссон, которой 10 августа исполнилось 23 года, является семикратным призёром чемпионатов мира. Ранее лыжница отклонила предложение сборной Швеции в преддверии нового сезона. Также Карлссон является бронзовым призёром в эстафете на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.
До 2016 года Карлссон серьёзно занималась лёгкой атлетикой: на юношеском чемпионате Европы 2016 года шведская спортсменка заняла шестое место в финале бега на 3000 метров.
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