Фрида Карлссон выложила фотографии с активного отдыха

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон опубликовала новые фотографии в соцсетях, на которых показала, как проводит время на горной прогулке.

На снимках спортсменка гуляет в дождливую погоду с рюкзаком за плечами по живописным местам.

Фото: личный архив Фриды Карлссон

Фото: личный архив Фриды Карлссон

Фрида Карлссон, которой 10 августа исполнилось 23 года, является семикратным призёром чемпионатов мира. Ранее лыжница отклонила предложение сборной Швеции в преддверии нового сезона. Также Карлссон является бронзовым призёром в эстафете на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

До 2016 года Карлссон серьёзно занималась лёгкой атлетикой: на юношеском чемпионате Европы 2016 года шведская спортсменка заняла шестое место в финале бега на 3000 метров.