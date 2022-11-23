Ийво Нисканен снялся с первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам финн Ийво Нисканен снялся с первого этапа сезона-2022/2023 Кубка мира по лыжным гонкам. Причина заключается в том, что спортсмен заразился коронавирусом.

«Старт Кубка мира в Руке теперь недоступен для меня. Долгое время мне удавалось избегать ковида, но теперь я его заработал. Не помогает, как от него ни уберегайся», — написал Нисканен в своих социальных сетях, прикрепив текст к соответствующему фото.

Фото: из личного архива ийво нисканена

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Руке (Финляндия) с 25 по 27 ноября. Российские спортсмены отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Действующий обладатель Кубка мира — норвежец Йоханнес Клебо. У женщин «Большой хрустальный глобус» завоевала россиянка Наталья Непряева.