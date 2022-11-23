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Йоханнес Клебо отреагировал на отсутствие медалей у Большунова на 1-м этапе Кубка России

Йоханнес Клебо отреагировал на отсутствие медалей у Большунова на 1-м этапе Кубка России
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал то, что трёхкратный чемпион ОИ Александр Большунов остался без медалей на первом этапе Кубка России, который прошёл в Вершине Тёи в минувшие выходные. В спринте Большунов, у которого сломалась палка, стал шестым, а в дистанционной гонке — четвёртым.

«Вероятно, эти места — наихудшие для него за все четыре года, что он выступает на Кубке мира. Конечно, это необычно. Вероятно, они тоже в сложной ситуации.

Как сложится сезон для Большунова и других русских? Невозможно сказать. Может, им тяжело мотивировать себя», — приводит слова Клебо Nettavisen.

В настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований.

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