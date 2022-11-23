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«Противоречит моим ценностям». Норвежка Фоссесхолм заявила, что отписалась от Степановой

«Противоречит моим ценностям». Норвежка Фоссесхолм заявила, что отписалась от Степановой
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Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм рассказала, что отписалась в соцсетях от олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете россиянки Вероники Степановой. По словам Фоссесхолм, она сделала это ещё весной.

«Я перестала следить за Степановой этой весной. Её посты настолько противоречивы и так противоречат моим ценностям, что мне просто незачем следить за её постами и высказываниями.

Буду ли следить за результатами россиян? Нет, мне это не нужно. Мы должны думать о себе. Но мы, вероятно, узнаем результаты, услышим об этом, я думаю. СМИ «кормят» нас, так что это не будет проблемой», — приводит слова Фоссесхолм Nettavisen.

В настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований.

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