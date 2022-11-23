Елена Вяльбе: у наших лыжников призовые больше, чем на Кубке Норвегии. Это радует

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе прокомментировала размер призовых на Кубке России и сравнила их с выплатами на Кубке Норвегии. Ранее сообщалось, что призёры этапов Кубка России получают 100, 80 и 60 тыс. рублей соответственно.

«Да, призовые действительно такие. Там даже чуть больше. Не понимаю, зачем об этом нужно всё время говорить. Я считаю, что это вообще не очень красиво — всё время рыться в чужих кошельках.

Лично я всегда стараюсь сделать что-то хорошее для спортсменов. Наши ребята точно знали, что за муку они бегать не будут. Честно сказать, меня радует, что наши лыжники получили призовые больше, чем на Кубке Норвегии, где за победу дают 50 евро», — цитирует Вяльбе Sport24.