Эбба Андерссон: возможно, без Йохауг и россиянок будет ещё интереснее

Шведская лыжница Эбба Андерссон, выигравшая обе гонки на открытии сезона в Бруксвалларне, высказалась о международной конкуренции в отсутствие лидера последних лет норвежки Терезе Йохауг и российских лыжниц, отстранённых из-за ситуации на Украине.

«Мы не испортим спорт. Возможно, без них будет ещё интереснее. Ожидаю, что сложные гонки всё равно будут. Думаю, что соревнования могут стать ещё более захватывающими.

Неудивительно, что у норвежки Анне Кьерсти Кальво в начале сезона всё так хорошо. В прошлом году она провела много сильных гонок, так что она одна из тех, с кем я рассчитываю бороться», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.