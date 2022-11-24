Эбба Андерссон: возможно, без Йохауг и россиянок будет ещё интереснее
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Шведская лыжница Эбба Андерссон, выигравшая обе гонки на открытии сезона в Бруксвалларне, высказалась о международной конкуренции в отсутствие лидера последних лет норвежки Терезе Йохауг и российских лыжниц, отстранённых из-за ситуации на Украине.
«Мы не испортим спорт. Возможно, без них будет ещё интереснее. Ожидаю, что сложные гонки всё равно будут. Думаю, что соревнования могут стать ещё более захватывающими.
Неудивительно, что у норвежки Анне Кьерсти Кальво в начале сезона всё так хорошо. В прошлом году она провела много сильных гонок, так что она одна из тех, с кем я рассчитываю бороться», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.
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