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Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке
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С 25 по 27 ноября в Руке (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука, Финляндия. Расписание соревнований

25 ноября

12:00 — спринт, классический стиль, квалификация, женщины.
12:40 — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины.
14:30 — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, женщины.
14:55 — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, мужчины.
15:25 — спринт, классический стиль, полуфиналы, женщины.
15:35 — спринт, классический стиль, полуфиналы, мужчины.
15:50 — спринт, классический стиль, финал, женщины.
16:00 — спринт, классический стиль, финал, мужчины.

26 ноября

13:00 — индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км, женщины.
15:30 — индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км, мужчины.

27 ноября

14:00 — гонка преследования, свободный стиль, 20 км, женщины.
15:30 — гонка преследования, свободный стиль, 20 км, мужчины.

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