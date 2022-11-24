Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

С 25 по 27 ноября в Руке (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука, Финляндия. Расписание соревнований

25 ноября

12:00 — спринт, классический стиль, квалификация, женщины.

12:40 — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины.

14:30 — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, женщины.

14:55 — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, мужчины.

15:25 — спринт, классический стиль, полуфиналы, женщины.

15:35 — спринт, классический стиль, полуфиналы, мужчины.

15:50 — спринт, классический стиль, финал, женщины.

16:00 — спринт, классический стиль, финал, мужчины.

26 ноября

13:00 — индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км, женщины.

15:30 — индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км, мужчины.

27 ноября

14:00 — гонка преследования, свободный стиль, 20 км, женщины.

15:30 — гонка преследования, свободный стиль, 20 км, мужчины.