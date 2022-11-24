Йоханнес Клебо примет участие в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо заявил о том, что он примет участие в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия), который пройдёт с 25 по 27 ноября.
«Я еду и участвую. Моё тело чувствует себя хорошо», — приводит слова Клебо NRK.
Ранее сообщалось, что Клебо не смог окончательно восстановиться после полученной в июле травмы бедра.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 26-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 (третью в карьере). Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.
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