Йоханнес Клебо примет участие в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо заявил о том, что он примет участие в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия), который пройдёт с 25 по 27 ноября.

«Я еду и участвую. Моё тело чувствует себя хорошо», — приводит слова Клебо NRK.

Ранее сообщалось, что Клебо не смог окончательно восстановиться после полученной в июле травмы бедра.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 26-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 (третью в карьере). Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.