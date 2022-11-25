«Пусть они поставят себя на наше место». Большунов — об иностранных лыжниках
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов заявил, что разочарован тем, что российские лыжники не смогут выступить на Кубке мира – 2022/2023 и на чемпионате мира в Планице (Словения).
«Я, конечно, разочарован тем, что мы не сможем принять участие в Кубке мира и в чемпионате мира в Планице. Те, кто сейчас едут в Руку (на первый этап Кубка мира. — Прим. «Чемпионата»), могли бы, пожалуй, поставить себя на наше место. Мне бы хотелось посмотреть, как бы они отреагировали», — сказал Большунов в интервью TV2.
Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на весь грядущий сезон.
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