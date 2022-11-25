«Люди должны перестать во всём обвинять русских». Большунов — об отстранении

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Люди на Западе должны перестать во всём обвинять нас, русских. Может быть, вместо этого нам нужна поддержка? Спорт — это мир, спорт должен объединять людей», — сказал Большунов в интервью TV2.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов занял второе место. Он, как и вся сборная России, пропустил последние этапы из-за отстранения. Победу в общем зачёте одержал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. У женщин «Большой хрустальный глобус» завоевала Наталья Непряева.

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на весь грядущий сезон.