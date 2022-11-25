Клебо стал первым в квалификации спринта на первом этапе Кубка мира в Руке

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Клебо на 1,21 секунды опередил своего соотечественника Пола Голберга. Третьим стал ещё один норвежец, Сиверт Вийг, с отставанием от лидера в 2,21 секунды.
Квалифицировались:
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо 02:25.7
2. Пол Голберг 02:26.9
3. Сиверт Вийг 02:27.9
4. Эрик Вальнес 02:28.0
5. Лука Шанава 02:28.0
6. Валерио Гронд 02:28.0
7. Эвен Нортуг 02:28.2
8. Йони Мяки 02:28.3
9. Ондржей Черни 02:28.4
10. Ховард Солос Тёугбёль 02:28.6
11. Франческо де Фабиани 02:29.0
12. Лаури Маннила 02:29.5
13. Бен Огден 02:29.5
14. Нийло Мойланен 02:29.6
15. Марко Кильп 02:29.8
16. Федерико Пеллегрино 02:29.8
17. Лаури Вуоринен 02:30.0
18. Ришар Жуве 02:30.1
19. Джеймс Клинтон Скунмейкер 02:30.3
20. Жуль Шаппа 02:30.4
21. Мартин Химма 02:30.7
22. Эмиль Даниэльссон 02:30.8
23. Мацей Старега 02:30.9
24. Святослав Матасов 02:31.2
25. Михал Новак 02:31.4
26. Юусо Хаарала 02:31.6
27. Эдвин Ангер 02:31.6
28. Калле Хальфварссон 02:31.7
29. Эмиль Лиекари 02:31.7
30. Камиль Бурый 02:31.8
Не прошли квалификацию:
31. Антон Перссон 02:31.9
32. Логан Дикман 02:32.2
33. Людек Шеллер 02:32.2
34. Константин Борцов 02:32.2
35. Оскар Свенссон 02:32.3
36. Ларс Агнар Хьельмесет 02:32.8
37. Лаури Лепистё 02:33.0
38. Вернери Пойконен 02:33.3
39. Рено Же 02:33.3
40. Ике Мельнитс 02:33.4
41. Люк Джагер 02:33.4
42. Яник Рибли 02:33.6
43. Миха Шименц 02:33.8
44. Вильям Маттила 02:33.9
45. Тео Шели 02:34.3
46. Кевин Больгер 02:34.4
47. Вяйнё Котро 02:34.5
48. Вильям Порома 02:34.8
49. Янош Бруггер 02:35.1
50. Эндрю Масгрэйв 02:36.2
51. Раймо Вигантс 02:36.7
52. Таканори Эбина 02:36.7
53. Грэм Ритчи 02:36.7
54. Томас Хьялмар Вестгор 02:36.7
55. Вили Чрв 02:36.9
56. Оливье Левей 02:37.5
57. Давиде Грац 02:38.3
58. Юусо Тоссавайнен 02:38.5
59. Мика Фермойлен 02:38.6
60. Каарел Каспер Корге 02:39.5
61. Владислав Ковалёв 02:41.4
62. Дмитрий Драгун 02:41.5
63. Лаурис Капаркалейс 02:42.7
64. Александр Лисогор 02:47.1
65. Никс Саулитис 02:52.0
66. Олег Мищенко 02:56.9
- 25 ноября 2022
-
16:32
-
16:07
-
16:04
-
14:55
-
13:53
-
13:34
-
12:57
-
12:54
-
12:21
-
10:09
-
09:52
- 24 ноября 2022
-
13:23
-
11:02
-
00:58
- 23 ноября 2022
-
20:33
-
20:13
-
19:33
-
15:07
-
14:10
-
13:01
-
12:30
-
12:14
-
11:44
- 22 ноября 2022
-
22:23
-
19:45
-
15:47
-
13:00
-
09:10
-
07:25
- 21 ноября 2022
-
21:01
-
20:01
-
17:08
-
15:39
-
15:01
-
14:52