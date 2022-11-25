Клебо стал первым в квалификации спринта на первом этапе Кубка мира в Руке

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Клебо на 1,21 секунды опередил своего соотечественника Пола Голберга. Третьим стал ещё один норвежец, Сиверт Вийг, с отставанием от лидера в 2,21 секунды.

Квалифицировались:

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо 02:25.7

2. Пол Голберг 02:26.9

3. Сиверт Вийг 02:27.9

4. Эрик Вальнес 02:28.0

5. Лука Шанава 02:28.0

6. Валерио Гронд 02:28.0

7. Эвен Нортуг 02:28.2

8. Йони Мяки 02:28.3

9. Ондржей Черни 02:28.4

10. Ховард Солос Тёугбёль 02:28.6

11. Франческо де Фабиани 02:29.0

12. Лаури Маннила 02:29.5

13. Бен Огден 02:29.5

14. Нийло Мойланен 02:29.6

15. Марко Кильп 02:29.8

16. Федерико Пеллегрино 02:29.8

17. Лаури Вуоринен 02:30.0

18. Ришар Жуве 02:30.1

19. Джеймс Клинтон Скунмейкер 02:30.3

20. Жуль Шаппа 02:30.4

21. Мартин Химма 02:30.7

22. Эмиль Даниэльссон 02:30.8

23. Мацей Старега 02:30.9

24. Святослав Матасов 02:31.2

25. Михал Новак 02:31.4

26. Юусо Хаарала 02:31.6

27. Эдвин Ангер 02:31.6

28. Калле Хальфварссон 02:31.7

29. Эмиль Лиекари 02:31.7

30. Камиль Бурый 02:31.8

Не прошли квалификацию:

31. Антон Перссон 02:31.9

32. Логан Дикман 02:32.2

33. Людек Шеллер 02:32.2

34. Константин Борцов 02:32.2

35. Оскар Свенссон 02:32.3

36. Ларс Агнар Хьельмесет 02:32.8

37. Лаури Лепистё 02:33.0

38. Вернери Пойконен 02:33.3

39. Рено Же 02:33.3

40. Ике Мельнитс 02:33.4

41. Люк Джагер 02:33.4

42. Яник Рибли 02:33.6

43. Миха Шименц 02:33.8

44. Вильям Маттила 02:33.9

45. Тео Шели 02:34.3

46. Кевин Больгер 02:34.4

47. Вяйнё Котро 02:34.5

48. Вильям Порома 02:34.8

49. Янош Бруггер 02:35.1

50. Эндрю Масгрэйв 02:36.2

51. Раймо Вигантс 02:36.7

52. Таканори Эбина 02:36.7

53. Грэм Ритчи 02:36.7

54. Томас Хьялмар Вестгор 02:36.7

55. Вили Чрв 02:36.9

56. Оливье Левей 02:37.5

57. Давиде Грац 02:38.3

58. Юусо Тоссавайнен 02:38.5

59. Мика Фермойлен 02:38.6

60. Каарел Каспер Корге 02:39.5

61. Владислав Ковалёв 02:41.4

62. Дмитрий Драгун 02:41.5

63. Лаурис Капаркалейс 02:42.7

64. Александр Лисогор 02:47.1

65. Никс Саулитис 02:52.0

66. Олег Мищенко 02:56.9