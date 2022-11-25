Нортуг: посмотри, что происходит на Украине, Большунов!

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам, ныне эксперт издания TV2 Петтер Нортуг прокомментировал слова трёхкратного победителя Олимпийских игр Александра Большунова об отстранении российских спортсменов.

Ранее Большунов призвал людей на Западе не обвинять во всём россиян, а, наоборот, поддержать. Также российский лыжник предложил своим зарубежным коллегам представить себя на месте отстранённых.

«Я понимаю разочарование Большунова, он обожает соревноваться. Это его жизнь. Можно представить, что он чувствует, особенно в эти выходные, когда стартует Кубок мира, в котором Большунов хотел бы победить. Но он лишён этой возможности, и, разумеется, ему тяжело принять это. Он с удовольствием составил бы конкуренцию Йоханнесу Клебо в Руке.

Но есть одно «но», серьёзное «но»: посмотри, что происходит на Украине, Большунов (в оригинале использованы более жёсткие слова. — Прим. «Чемпионата»)! Лыжные гонки важны для тех, кто ими занимается, но, если смотреть широко, как в данном случае, они теряют всякое значение. FIS приняла абсолютно верное решение отстранить россиян до момента, когда всё закончится. Я убеждён, что большинство спортсменов здесь, в Руке, имеют аналогичное мнение», — приводит слова Нортуга TV2.