Норвежский эксперт: Большунов должен понять, что есть вещи посерьёзнее лыжных гонок

Эксперт издания TV2 Петтер Суленг Шинстад высказался о словах трёхкратного победителя Олимпийских игр российского лыжника Александра Большунова об отстранении российских спортсменов.

Ранее Большунов призвал людей на Западе не обвинять во всём россиян, а, наоборот, поддержать. Также российский лыжник предложил своим зарубежным коллегам представить себя на месте отстранённых.

«С точки зрения спортсмена я прекрасно понимаю, что Большунов считает это отстранение абсолютно несправедливым. Однако Большунов должен понять, что есть вещи больше, важнее и посерьёзнее лыжных гонок.

То, что ты представляешь и получаешь зарплату от страны, которая совершает подобные действия (в оригинале использованы более жёсткие слова. — Прим. «Чемпионата») в соседней, является примером того, что что-то должно быть важнее спортивных взглядов. Мы на Западе должны понимать, что информационная подача в наших СМИ коренным образом отличается от той, что в российских, и это, разумеется, может частично объяснить реакцию российских спортсменов. В то же время вряд ли они хотят рисковать, так как российский спорт тесно связан с государством и армией.

Слова Большунова не худший пример. Для меня более чем очевидно, что россияне не должны допускаться до соревнований, пока не разрешится ситуация на Украине. Если бы решал я, то я бы отстранил россиян на гораздо большее время, чем на то, сколько длится происходящее на Украине, что, я надеюсь, скоро закончится. Более длительное отстранение стало бы адекватным наказанием для страны, которая обожает своих спортивных героев, но должна понять, что не извлечёт никакой пользы от того, чем Россия сегодня занимается на Украине», — приводит слова Шинстада TV2.