Дальквист упала в финале спринта на первом этапе Кубка мира. Она лидировала в гонке

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2022 в спринте, шведская лыжница Майя Дальквист упала в финале классического спринта на первом этапе Кубка мира в Руке.

Примечательно, что на момент падения Дальквист лидировала в гонке.

Фото: Матч Арена

Напомним, победу одержала соотечественница Дальквист Эмма Рибом. Второе место также досталось представительнице Швеции — Йоханне Хагстрём. Тройку призёров замкнула норвежка Тириль Уднес Венг.

Свою первую победу на этапах Кубка мира Дальквист одержала 14 января 2018 года, победив вместе с Идой Ингемарсдоттер в Дрездене в командном спринте свободным стилем. За день до этого заняла второе место в личном коньковом спринте. Свою первую личную победу Дальквист одержала 6 февраля 2021 в шведском Ульрисехамне.