Петтер Нортуг: победить Йоханнеса Клебо будет практически невозможно

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам, а ныне эксперт издания TV2 Петтер Нортуг прокомментировал победу соотечественника, Йоханнеса Клебо, в спринтерской гонке классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Пятикратный олимпийский чемпион уверенно выиграл у своих соперников, опередив ближайшего преследователя Эвена Нортуга на 1,66 секунды, несмотря на травму, которая преследовала его в течение всего подготовительного периода.

«Это было совершенно за гранью. Я краем глаза следил за своим братом (Эвеном), но мы можем с уверенностью сказать, что Клебо на правильном пути. Это одна из самых крутых вещей, которые я когда-либо видел от него в классическом спринте. Победить Йоханнеса будет практически невозможно», — приводит слова Нортуга TV2.