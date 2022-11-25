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Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в классическом спринте на Кубке мира

Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в классическом спринте на Кубке мира
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем классического спринта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Другие места на пьедестале почёта заняли его соотечественники Эвен Нортуг (+1,66) и Пол Голберг (+1,94).

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, Рука (Финляндия). Спринт, классический стиль. Мужчины.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.26,0.
2. Эвен Нортуг (Норвегия) — отставание +1,66.
3. Пол Голберг (Норвегия) +1,94.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,27.
5. Калле Хальфварссон (Швеция) +3,73.
6. Жуль Шаппа (Франция) +9,36.

Позднее двукратный олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам, а ныне эксперт издания TV2, норвежец Петтер Нортуг прокомментировал победу Йоханнеса Клебо в спринтерской гонке

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