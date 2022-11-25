Дальквист — о падении перед финишем: терпеть не могу свою чёртову правую ногу. Отстой

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2022 в спринте, шведская лыжница Майя Дальквист

высказалась о своём падении в спринте на этапе Кубка мира. Спортсменка шла в группе лидеров перед финишем, однако не смогла удержать равновесие и выбыла из борьбы за медали.

«По шкале от 1 до 100 я бы сказала, что это падение ужасно на 100. Во время гонки я думала, что должна выиграть сегодня. Раньше такого не было. Я не знаю, что случилось. Терпеть не могу свою чёртову правую ногу, поэтому не хочу думать, что падение произошло из-за неё. Было похоже, что лыжи Йоханны Хагстрём оказались на моих лыжах. Если это так, то это просто невезение.



Но всё же после каждой гонки я становлюсь более уверенной психологически. Работаю больше и занимаю нужные мне позиции. Но сегодня… Я тренируюсь всё больше и больше, получаю финал, и всё равно в итоге результат — отстой», — приводит слова Дальквист Expressen.

Свою первую победу на этапах Кубка мира Дальквист одержала 14 января 2018 года, победив вместе с Идой Ингемарсдоттер в Дрездене в командном спринте свободным стилем. За день до этого она заняла второе место в личном коньковом спринте. Свою первую личную победу Дальквист одержала 6 февраля 2021 в шведском Ульрисехамне.