Дальквист — о падении перед финишем: терпеть не могу свою чёртову правую ногу. Отстой

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2022 в спринте, шведская лыжница Майя Дальквист
высказалась о своём падении в спринте на этапе Кубка мира. Спортсменка шла в группе лидеров перед финишем, однако не смогла удержать равновесие и выбыла из борьбы за медали.
«По шкале от 1 до 100 я бы сказала, что это падение ужасно на 100. Во время гонки я думала, что должна выиграть сегодня. Раньше такого не было. Я не знаю, что случилось. Терпеть не могу свою чёртову правую ногу, поэтому не хочу думать, что падение произошло из-за неё. Было похоже, что лыжи Йоханны Хагстрём оказались на моих лыжах. Если это так, то это просто невезение.
Но всё же после каждой гонки я становлюсь более уверенной психологически. Работаю больше и занимаю нужные мне позиции. Но сегодня… Я тренируюсь всё больше и больше, получаю финал, и всё равно в итоге результат — отстой», — приводит слова Дальквист Expressen.
Свою первую победу на этапах Кубка мира Дальквист одержала 14 января 2018 года, победив вместе с Идой Ингемарсдоттер в Дрездене в командном спринте свободным стилем. За день до этого она заняла второе место в личном коньковом спринте. Свою первую личную победу Дальквист одержала 6 февраля 2021 в шведском Ульрисехамне.
- 25 ноября 2022
-
21:00
-
20:14
-
18:20
-
18:03
-
17:47
-
17:00
-
16:55
-
16:32
-
16:07
-
16:04
-
14:55
-
13:53
-
13:34
-
12:57
-
12:54
-
12:21
-
10:09
-
09:52
- 24 ноября 2022
-
13:23
-
11:02
-
00:58
- 23 ноября 2022
-
20:33
-
20:13
-
19:33
-
15:07
-
14:10
-
13:01
-
12:30
-
12:14
-
11:44
- 22 ноября 2022
-
22:23
-
19:45
-
15:47
-
13:00
-
09:10