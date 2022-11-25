Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо поделился мыслями о своей победе в спринте Кубка мира. Вторым к финишу пришёл его соотечественник Эвен Нортуг. Третье время показал ещё один норвежец — Пол Голберг.

«Я сам был немного удивлен этим результатом. Очень доволен прошедшим днём ​​и тем, как провёл гонку. Физическая форма в порядке, я хорошо поработал над техникой», — приводит слова Клебо TV 2.

Соотечественник Йоханнеса Клебо, Эвен Нортуг, также высказался о результатах спринта.

«В полуфинале я выиграл, действовал хорошо. В финале же намеренно остался позади. С Йоханнесом Клебо ничего нельзя было сделать», — сказал Нортуг.

Лыжные гонки. Кубок мира, Рука (Финляндия). Спринт, классический стиль. Мужчины.



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.26,0.

2. Эвен Нортуг (Норвегия) — отставание +1,66.

3. Пол Голберг (Норвегия) +1,94.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,27.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) +3,73.

6. Жуль Шаппа (Франция) +9,36.