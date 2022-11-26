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Клебо с 20-секундным преимуществом выиграл классическую разделку на 1-м этапе Кубка мира

Клебо с 20-секундным преимуществом выиграл классическую разделку на 1-м этапе Кубка мира
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В Руке (Финляндия) прошла мужская гонка с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Второй результат показал другой норвежец Пол Голберг. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Разделка, классический стиль. Мужчины, 10 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 21.46,1.
2. Пол Голберг (Норвегия) – отставание 20,5 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 28,0.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) + 33,1.
5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) + 40,3.
6. Эрис Вальнес (Норвегия) + 41,4.

Напомним, российские лыжники пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Клебо бросил бежать на финише и всё равно выиграл. Без россиян с ним бороться некому Клебо бросил бежать на финише и всё равно выиграл. Без россиян с ним бороться некому
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