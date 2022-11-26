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26-летний Йоханнес Клебо одержал 50-ю победу на гонках Кубка мира

26-летний Йоханнес Клебо одержал 50-ю победу на гонках Кубка мира
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо выиграл гонку с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках первом этапе Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Руке (Финляндия). Эта победа стала для норвежца 50-й в гонках Кубка мира.

Йоханнес Клебо дебютировал на Кубке мира 3 февраля 2016 года. В дебютной гонке он завоевал бронзовую медаль в классическом спринте. Первое место в общем зачёте он завоёвывал в сезоне-2017/2018, 2018/2019 и 2021/2022.

На Олимпиаде 2018 года он выиграл три золотых медали, а на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.

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