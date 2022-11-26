Калле Хальфварссон: Клебо сейчас выступает в своей собственной лиге

Шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался о победе норвежца Йоханнеса Клебо в мужской гонке с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Руке (Финляндия).

«Сейчас он выступает в своей собственной лиге. Он соревновался с нами в последнюю очередь. Это впечатляет», — приводит слова Хальфварссона VG.

Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Разделка, классический стиль. Мужчины, 10 км



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 21.46,1.

2. Пол Голберг (Норвегия) – отставание 20,5 секунды.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 28,0.

4. Калле Хальфварссон (Швеция) + 33,1.

Это победа стала 50-й для 26-летнего Клебо в гонках Кубка мира.