Калле Хальфварссон: Клебо сейчас выступает в своей собственной лиге
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался о победе норвежца Йоханнеса Клебо в мужской гонке с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Руке (Финляндия).
«Сейчас он выступает в своей собственной лиге. Он соревновался с нами в последнюю очередь. Это впечатляет», — приводит слова Хальфварссона VG.
Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Разделка, классический стиль. Мужчины, 10 км
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 21.46,1.
2. Пол Голберг (Норвегия) – отставание 20,5 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 28,0.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) + 33,1.
Это победа стала 50-й для 26-летнего Клебо в гонках Кубка мира.
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