Петтер Нортуг: то, что делает Клебо, — это безумие

Эксперт норвежского телеканала TV 2 Петтер Нортуг выразил восхищение выступлением лыжника Йоханнеса Клебо на первом этапе Кубка мира в Руке (Норвегия).

Клебо, который боролся с травмой бедра на протяжении всего межсезонья, выиграл две гонки за два дня: спринт и классическую гонку с раздельного старта, в которой опередил преследователей на 20 секунд. Теперь в активе 26-летнего Клебо 50 побед в гонках Кубка мира.

«Это безумие — то, что Клебо делает каждый день. Видно, что Йоханнес находится в хорошей форме. Он идёт сильно, держит всё под контролем, уверен в себе и развивает хорошую скорость даже на равнине. Двойная победа, одержанная им здесь — абсолютное безумие», — приводит слова Нортуга TV 2.