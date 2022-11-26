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Эрик Вальнес: Йоханнес Клебо находится на недостижимом уровне

Эрик Вальнес: Йоханнес Клебо находится на недостижимом уровне
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Олимпийский чемпион и чемпион мира в командном спринте, норвежский лыжник Эрик Вальнес высказался о победе норвежца Йоханнеса Клебо в мужской гонке с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Руке (Финляндия).

«Сейчас он лучший лыжник в мире. Он находится на недостижимом уровне. То, что он сделал вчера в спринте, показало, что он вернулся туда, где не был уже несколько лет. Ему нет равных», — приводит слова Вальнеса VG.

Йоханнес Клебо одержал свою 50-ю победу в гонках Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира, Первый этап. Рука (Финляндия). Разделка, классический стиль. Мужчины, 10 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 21.46,1.
2. Пол Голберг (Норвегия) – отставание 20,5 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +28,0.

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