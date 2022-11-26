«Для меня это победа». Хейди Венг расплакалась после финиша гонки

Норвежская лыжница Хейди Венг расплакалась после финиша гонки с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Руке (Финляндия).

«Это было так тяжело. У меня нет слов. Для меня это победа. Я думала, что потребуется больше времени, чтобы вернуться, но всё идет так хорошо», — приводит слова Венг VG.



Напомним, в начале года Хейди сдала положительный тест на коронавирус перед вылетом на Олимпийские игры. Это произошло на сборе команды Норвегии в Италии. Потом лыжница пропустила чемпионат Норвегии по лыжным гонкам из-за сотрясения мозга, которое она получила, ударившись головой о лёд. Две гонки на первом этапе Кубка мира стали для неё первыми после травмы.