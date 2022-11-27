Шведский лыжник Порома показал в камеру неприличный жест

Лыжник сборной Швеции Вильям Порома показал неприличный жест на телевизионную камеру во время старта квалификации классического спринта на первом этапе Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия). Порома стоял на старте, демонстрируя средний палец.

В итоге Порома стал лишь 48-м в прологе и не сумел квалифицироваться в решающие стадии соревнований. Их победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

После выступления швед пошутил, что, возможно, палец был адресован норвежским лыжникам. Однако позднее 21-летний лыжник изменил версию.

«Я подумал, что это будет забавно. У бренда моих перчаток есть слоган Fuck you finger, поэтому я и вытащил палец. Нет, это не было в адрес норвежцев, скорее это они указали мне пальцем на моё место», — приводит слова Поромы Nettavisen.