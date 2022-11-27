Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Карлссон и Венг разделили первое место

Сегодня, 27 ноября, в Руке (Финляндия) прошла женская гонка преследования в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон.



После этого финиша изменилась расстановка лыжниц в общем зачёте Кубка мира.



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.



1. Фрида Карлссон (Швеция), Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 258.

3. Майя Дальквист (Швеция) — 217.

4. Эмма Рибом (Швеция) — 200.

5. Эбба Андерссон (Швеция) — 195.

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 189.

7. Катарина Хенниг (Германия) — 172.

8. Рози Бреннен (США) — 166.

9. Хейди Венг (Норвегия), Виктория Карль (Германия) — 160.

10. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 154.