Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Карлссон и Венг разделили первое место
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Сегодня, 27 ноября, в Руке (Финляндия) прошла женская гонка преследования в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон.
После этого финиша изменилась расстановка лыжниц в общем зачёте Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.
1. Фрида Карлссон (Швеция), Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 258.
3. Майя Дальквист (Швеция) — 217.
4. Эмма Рибом (Швеция) — 200.
5. Эбба Андерссон (Швеция) — 195.
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 189.
7. Катарина Хенниг (Германия) — 172.
8. Рози Бреннен (США) — 166.
9. Хейди Венг (Норвегия), Виктория Карль (Германия) — 160.
10. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 154.
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