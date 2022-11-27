Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Карлссон и Венг разделили первое место

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Карлссон и Венг разделили первое место
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, в Руке (Финляндия) прошла женская гонка преследования в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон.

После этого финиша изменилась расстановка лыжниц в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

1. Фрида Карлссон (Швеция), Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 258.
3. Майя Дальквист (Швеция) — 217.
4. Эмма Рибом (Швеция) — 200.
5. Эбба Андерссон (Швеция) — 195.
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 189.
7. Катарина Хенниг (Германия) — 172.
8. Рози Бреннен (США) — 166.
9. Хейди Венг (Норвегия), Виктория Карль (Германия) — 160.
10. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 154.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022