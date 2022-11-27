Йоханнес Клебо одержал третью победу подряд на Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо одержал третью победу подряд в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Соревнования проходят в Руке (Финляндия).

Клебо стал победителем классического спринта, гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км и гонки преследования в свободном стиле на 20 км.

Отметим, что участие Клебо в гонках Кубка мира до последнего момента было под вопросом, так как он пока не мог окончательно восстановиться после полученной в июле травмы бедра.

Напомним, российские лыжники, в том числе Александр Большунов, пропускают весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).