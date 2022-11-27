«Стояли там и ухмылялись». Хальфварссон — о решении судей отнять у него подиум

Шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал свою дисквалификацию по итогам 20-километровой гонки преследования в свободном стиле у мужчин на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Хальфварссон приехал к финишу третьим, однако во время гонки швед обгогнал соперников за пределами трассы. Таким образом, третье место достанется итальянцу Федерико Пеллегрини.

«Я не думаю, что сделал что-то неправильно. Это ужасно. Судьи стояли там, довольные своим решением, и ухмылялись. Я уже настолько разочарован, что мне плевать на то, как они себя ведут. Для меня это просто решение идиотов. Для них предпочтительнее, чтобы на подиуме был итальянец, потому что они думают, что мы, шведы и норвежцы, разрушаем спорт. Очень странное решение. Меня лишили пьедестала за то, что я прошёл по более длинному пути», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Гонка преследования, свободный стиль. Мужчины, 20 км



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 45.30,6

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 0,7 секунды

3. Федерико Пеллегрино (Италия) + 1,3